A dignidade e a importância do comércio para a sociedade baiana | A TARDE

Motivado pela mobilização da classe empresária baiana contra o novo aumento do ICMS estadual, que levou a Associação Comercial da Bahia e outras 53 entidades associativistas a publicarem um Manifesto na última semana, o advogado Zilan Costa e Silva, que integra o Núcleo Jurídico da entidade, resgatou um episódio histórico ocorrido em 13 de novembro de 1899, que simboliza a participação da ACB e da classe empresarial na política do Estado.

O fato, retratado em pintura exposta na recepção da ACB, aconteceu após a eleição para prefeito de Salvador, quando o então governador Luís Viana respondeu com força policial militar às manifestações de protesto realizadas no bairro do Comércio, contra o resultado oficial do pleito, provocando mortes, prisões e o fechamento do comércio.

Como relata Zilan, os comerciantes exigiram a libertação de seus empregados e a retirada das baionetas das ruas comerciais e, em um ato de união sem precedentes, exigiu um pronunciamento da nobre Associação Comercial. Uma comissão de bravos comerciantes foi eleita para se dirigir ao imponente Palácio da Vitória. Contudo, foram recebidos com desdém.

Diante de tamanha hostilidade e com o caos estabelecido na cidade, os comerciantes publicaram um manifesto assinando nos jornais que, além de repudiar os atos repressivos e exigir a libertação imediata de seus empregados, pressionava o governo por maior participação da classe empresarial nas decisões do governo.

Mesmo ocorrido há exatos 124 anos, o 13 de novembro de 1899 é uma data que ainda hoje nos serve de reflexão e reforça a necessidade de diálogo, integração, equilíbrio e harmonia entre governo e sociedade civil.

Não apenas a Associação Comercial da Bahia, mas todas as outras signatárias do Manifesto contra o Aumento do ICMS na Bahia, acreditam que o melhor caminho para nosso estado é o da união de todos: representantes do próprio governo, entidades empresariais e de trabalhadores, pensando e agindo juntos e em complementariedade. Afinal, o sucesso da gestão pública e o desenvolvimento econômico e social vão beneficiar a todos nós, cidadãos baianos.

Como complementa Zilan, “por anos a fio, o dia 13 de novembro foi reverenciado como um luto para o comércio. A Associação Comercial realizava solenes préstitos fúnebres até a Quinta dos Lázaros. Nessa data, a dignidade e a importância do comércio para a vida da sociedade baiana eram celebradas. Este dia, repleto de heroísmo e sacrifício, jamais pode ser esquecido”.