ACB apoia realização da 1ª Expo Afro em Salvador

Rosemma Maluf afirma que o evento reflete um compromisso social e empresarial - Foto: Uendel Galter/ Ag A TARDE

Em celebração ao Novembro Negro e ao Dia Mundial do Empreendedorismo Feminino, comemorado em 19 de novembro, a Rede Mundial de Empreendedores Étnicos (Emunde) e o Bahia Outlet Center vão realizar a 1ª Expo Afro, entre amanhã (28) e sábado (30), no bairro do Uruguai, com o propósito de incentivar o potencial criativo e a representatividade dos afro empreendedores baianos.

Com apoio de importantes parceiros, como Associação Comercial da Bahia (ACB), Sebrae, Prefeitura de Salvador, Governo da Bahia, Banco do Nordeste (BNB) e Uninassau, o evento contará com exposição de produtos e serviços dos segmentos de moda, saúde, beleza e bem-estar, artes, música e gastronomia. A programação abre espaço ainda para atividades como feiras de crédito, palestras inspiradoras e oficinas práticas voltadas para o fortalecimento do empreendedorismo étnico e fomento à cultura empreendedora.

Como explica Rosemma Maluf, superintendente do Bahia Outlet Center e vice-presidente da ACB, a 1ª Expo Afro 2024 reflete o compromisso com a responsabilidade social e empresarial, ao priorizar ações que promovem o desenvolvimento local e reforçam a posição como um agente transformador nas comunidades vizinhas.

“Acreditamos que apoiar iniciativas que beneficiam a sociedade é fundamental para construir um futuro mais justo e inclusivo. Estamos entusiasmados em colaborar com eventos que celebram a diversidade e fortalecem a cultura afro-brasileira. Juntos, podemos fazer a diferença e inspirar outras empresas a se unirem a essa causa”, destaca.

Coordenadora de Projetos Especiais do Sebrae/BA, Luciana Santana ressalta que a programação foi pensada para reforçar o potencial dos participantes. “Haverá palestras e rodas de conversa ministradas por colaboradores do Sebrae Bahia e do Sebrae Nacional, e também o Espaço Sebrae para atendimento aos empreendedores e ao público visitante, garantindo toda a expertise da organização nos mais variados temas para os pequenos negócios”, antecipa.

Já a coordenadora do evento, Dandara Lopes, integrante da Emunde, destaca que o empoderamento por meio do empreendedorismo se destaca entre os objetivos da Expo Afro. “É um projeto orientado ao estímulo à autonomia financeira dos empreendedores e empreendedoras, enaltecendo quem empreende na Península de Itapagipe e em bairros periféricos de Salvador, ofertando à sociedade produtos e serviços de excelência produzidos por empreendedores negros e negras”.

A 1ª Expo Afro trará ainda a proposta de criação do Hub Afro na periferia, contemplando ações estruturantes como capacitação empreendedora, inovação, acesso a crédito e a mercados, a partir de uma rede de contribuições de forma sinérgica.