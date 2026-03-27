ACB destaca força da organização empresarial em reunião da CACB

Presidente da ACB, Isabela Suarez participou ativamente das discussões representando a Bahia - Foto: Divulgação

A Associação Comercial da Bahia (ACB) participou da Reunião do Conselho Deliberativo da Confederação das Associações Comerciais e Empresariais do Brasil (CACB), realizada na sede da Associação Comercial de São Paulo, nesta quinta, 26.

O encontro reuniu lideranças empresariais de todo o país para discutir ações e estratégias voltadas ao fortalecimento do setor produtivo brasileiro. A reunião abordou temas estratégicos como inovação, agenda política, atuação institucional e integração das associações comerciais em nível nacional, dentro de um conjunto de prioridades para 2026, com foco no fortalecimento do ambiente de negócios e no estímulo ao empreendedorismo.

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Representando a Bahia, a presidente da ACB, Isabela Suarez, participou ativamente das discussões, reforçando o papel histórico da entidade e destacando a importância da organização institucional como pilar do desenvolvimento econômico.

A entidade baiana participou da criação da CACB. A dirigente também ressaltou o papel da ACB na articulação de pautas prioritárias, com foco na defesa do micro e do pequeno empresário, base da economia e responsável por grande parte da geração de emprego e renda no país. Segundo ela, fortalecer essas empresas é essencial para promover um ambiente de negócios mais equilibrado e sustentável.

Isabela enfatizou, ainda, a necessidade de ampliar a presença das associações comerciais no estado, chamando atenção para a relação direta entre organização empresarial e crescimento econômico.

“Quando comparamos o número de associações comerciais com o número de municípios na Bahia, fica evidente que ainda temos uma presença muito menor do que poderíamos ter. Esse cenário mostra que o grau de organização das entidades empresariais está diretamente ligado ao nível de desenvolvimento econômico de cada região.”, afirmou.

O encontro também reforçou a importância da atuação conjunta do sistema associativista. Presidente emérito da CACB, Guilherme Afif Domingos destacou a força da união entre as entidades. “É importante estar em Brasília para melhor contato com o governo e parlamento e defender as pautas do associativismo”, disse ele.