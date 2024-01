ACB faz festa para a Lavagem do Bonfim | A TARDE

“Quem tem fé... transforma”. É com este tema que a Associação Comercial da Bahia (ACB) abre seu palácio para celebrar mais uma procissão em homenagem ao Senhor do Bonfim, que acontece amanhã, levando muita gente vestida de branco, banhada em água de cheiro e cheia devoção pelas ruas da cidade baixa.

Aberta para associados e amigos da ACB que queiram adquirir as camisas, a festa dá direito a comidas típicas e bebidas, além de muito samba, em um ambiente climatizado, com segurança e toda infraestrutura, com destaque para a visão privilegiada para a passagem da imagem do Senhor do Bonfim.

Com 212 anos de história, a Associação Comercial da Bahia é um ponto tradicional para acompanhar a Lavagem do Bonfim, um retrato da Bahia com toda sua religiosidade e muita baianidade, que há séculos vem iluminando os baianos e turistas.

Um verdadeiro camarote oferecido pela ACB para quem quer curtir a festa com mais conforto, a sede da entidade funcionará das 7h às 14h. As vendas das camisas estão sendo feitas pelos telefones (71) 3242-4455 e 99964-5725.

Vala destacar que a Lavagem do Bonfim foi tombada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) em 2013 e passou a ser considerada a maior manifestação religiosa popular da Bahia.

Como pontua o presidente da ACB, Paulo Cavalcanti, “mais uma vez a casa está demonstrando sua vocação para congregar empresários e valorizar a cultura e tradições da Bahia, desta vez buscando também provocar o engajamento dos presentes com as transformações econômicas e sociais que o país precisa alcançar.”

Para a realização da festa este ano, a ACB conta com parcerias, apoio e patrocínio de importantes empresas e instituições, como BN Hall, Bomix, Bravo Caminhões e Ônibus, Carbonor, Indeba, Grupo Lemos Passos, Lide Bahia, Sabin, Shopping da Bahia, Sindicombustiveis/BA, Tecnosonda e Washington Pimentel Advocacia.

“A Lavagem do Bonfim é uma das maiores demonstrações da capacidade que o nosso povo tem em realizar grandes feitos. Afinal, é uma festa de grande importância para Salvador e para o estado, tanto pelo aspecto religioso como também econômico, com grande incentivo principalmente à indústria do turismo, com muita geração de renda. E é neste clima que vamos pedir força e proteção para seguirmos buscando uma transformação cultural que envolva a educação, a sustentabilidade e o desenvolvimento social e econômico”, complementa Cavalcanti.