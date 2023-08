ACB participa de seminário sobre reforma tributária

O presidente da Associação Comercial da Bahia (ACB), Paulo Cavalcanti, esteve em São Paulo, na última segunda-feira, 31, para participar do seminário “Reflexões sobre o texto aprovado da Reforma Tributária”, promovido pelo Instituto Unidos Brasil (IUB), entidade sem fins lucrativos que apoia a Frente Parlamentar do Empreendedorismo em discussões de interesse nacional, com o objetivo de estimular a construção de projetos que reduzam o “Custo Brasil”.

Com ampla participação de especialistas, parlamentares, empresários e mais de 30 entidades associativistas dos setores de comércio, serviços e indústrias, o seminário buscou esclarecer a complexidade da reforma tributária, especificando os pontos positivos e negativos e a importância das Leis Complementares que serão debatidas no Congresso Nacional.

Dentre os presentes estavam o senador Efraim Filho (União Brasil-PB), relator do Grupo de Trabalho da reforma tributária na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE), o economista-chefe da Warren e ex-secretário da Fazenda e Planejamento de São Paulo, Felipe Salto, o ex-ministro e senador Sérgio Moro (União Brasil-PR), a senadora Soraya Thronicke (Podemos-MS), o governador do estado de Goiás, Ronaldo Caiado (União-GO) e o presidente da Confederação das Associações Comerciais e Empresariais do Brasil (CACB), Alfredo Cotait, que fizeram parte do grupo de palestrantes do evento.

“Foi uma excelente oportunidade para discutirmos os principais pontos dessa reforma crucial para o futuro do país e suas maiores implicações setoriais. Em uma manhã de muito conhecimento e debates de alta qualidade, levantei a questão da inclusão dos trabalhadores informais que, além de garantir dignidade para milhões de brasileiros, pode equilibrar o peso da carga tributária dos que estão na formalidade. Precisamos avançar com os debates e estimular a participação de todos os setores da sociedade”, avaliou Cavalcanti, também vice-presidente regional na Bahia do IUB.

Ainda durante o evento, o Instituto Unidos Brasil anunciou que vai colocar em pauta uma ampla Reforma Administrativa no Congresso Nacional. A expectativa da entidade é de que em três meses consiga reunir mais de 100 entidades para levantar o assunto.

Consempre

Hoje, os integrantes do Conselho Consultivo das Entidades Empresariais do Estado da Bahia (Consempre) participam de almoço para apresentação da Campanha de Valorização do Empresário, além de planejamento das ações para o próximo período.

O Consempre reúne os principais líderes empresariais do estado para discutir estratégias de fortalecimento e valorização da comunidade empresarial baiana.