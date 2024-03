Comemorando seu dia, mulheres ocupam cargos de destaque na ACB | A TARDE

Na próxima sexta-feira, 08, é celebrado o Dia Internacional das Mulheres, data para refletir sobre a necessidade de afirmação da dignidade feminina e contra todas as formas de violência e discriminação contra as mulheres.



Hoje, contando com as vice-presidentes Agnaluce Moreira, Ana Coelho Ferraz, Isabela Suarez, Maria Constança Galvão e Rosemma Maluf, a Associação Comercial da Bahia celebra e enaltecer estas mulheres empreendedoras e inspiradoras, para que suas palavras e exemplos de determinação e conquistas continuem estimulando cada vez mais mulheres a seguirem lutando por seus objetivos e ideais.

“Na semana em que celebramos o Dia Internacional da Mulher, temos a alegria de poder ser participes de uma diretoria da Associação Comercial da Bahia com cinco vice-presidentes mulheres, cinco vice-presidentes homens, e o presidente Paulo Cavalcanti. Esta conquista representa algo muito especial, por conhecer e reconhecer o valor de cada uma de nós. Queremos trabalhar juntas para edificarmos cada vez mais, com eficiência, eficácia e efetividade. Saber que ali nós temos representatividade, falamos, entendemos, discutimos e resolvemos com determinação, entendimento e maestria” - Maria Constança Galvão, vice-presidente da ACB.



“No Dia da Mulher, é crucial reconhecer a importância das cinco mulheres na vice-presidentes da ACB, destacando o compromisso com a igualdade de gênero e enriquecendo a diversidade de perspectivas na tomada de decisões. A liderança feminina não só inspira outras mulheres, mas também fortalece a economia local e promove um ambiente empresarial inclusivo. A ACB serve como exemplo da contribuição da diversidade de gênero para o sucesso e a inclusão em todos os níveis” - Agnaluce Moreira, vice-presidente da ACB.



“Somos preocupadas com a função social das empresas, com a consciência cidadã participativa e com o protagonismo feminino na iniciativa privada, órgãos públicos e entidades de classe. É motivo de orgulho fazer parte da vice-presidência da ACB, composta por cinco mulheres. Ao mesmo tempo, essa conquista nos impõe uma grande responsabilidade e é um marco que evidencia a contínua necessidade de ações para abrir novos caminhos e oportunidades para as futuras gerações. Dessa forma, moldamos um ambiente corporativo mais inclusivo, inspirando um futuro melhor” - Ana Coelho Ferraz, vice-presidente da ACB.

“À medida que a sociedade foi se transformando nós, mulheres, fomos nos emancipando, passamos a pertencer à esfera pública do trabalho, a ocupar cargos, funções e espaços de poder que durante muito tempo foi percebido socialmente como um universo de domínio masculino. Adquirimos direitos e autonomia financeira, trazendo um novo dinamismo às organizações públicas e privadas, alinhado com os anseios da sociedade moderna que busca novas referências de liderança e formas de exercer o poder com mais transparência, colaboração e empatia” – Rosemma Maluf, vice-presidente da ACB.



“Essa diversidade de gênero na liderança da instituição demonstra o reconhecimento do papel fundamental das mulheres no mundo dos negócios e na economia baiana. Além disso, fortalece a promoção da igualdade de oportunidades e a valorização da capacidade e competência feminina. A presença das vice-presidentes também é um exemplo inspirador para outras mulheres, incentivando-as a buscar posições de destaque e influência no ambiente empresarial” - Isabela Suarez, vice-presidente da ACB.