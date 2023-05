Comércio exterior e setor de logística movimentam ACB

Ações que buscam promover a expansão do comércio exterior da Bahia com o mundo seguem na agenda da Associação Comercial da Bahia (ACB), que realiza hoje, às 15 horas, palestra sobre "Logística em Comex e os Conteiners", ministrada pelo instrutor e consultor técnico em comércio exterior, Raul Riquelme.

Promovido pela Câmara de Comércio e Cooperação Internacional da ACB (Comex/ACB), o acesso ao evento é feito mediante confirmação no e-mail [email protected]. O conteúdo busca apresentar e orientar associados e demais públicos atuantes com exportações e importações, sobre os novos e modernos modelos de gestão, produtos e logística do processo como um todo, visando garantir que as empresas entrem neste mercado com segurança e competitividade.

Como justifica o coordenador da Comex/ACB, Wilson Andrade, a vasta experiência do palestrante, que inclui trabalhos como Freight Forwarder da JHB/Bachmann (Bremen/Alemanha) e Supervisor Logístico da Wilport para a Monsanto, vai oferecer importantes conhecimentos sobre operações de cargas e descargas de exportações e em logística de transporte internacional marítimo.

“Agregado a estas ações, mantemos informações sobre os potenciais do nosso estado e do Brasil, estudos sobre comércio exterior com países com maior potencial e também sobre o que os países compram de outros e que poderiam comprar ou vender no Brasil, tudo destinado a apoiar empresas brasileiras e estrangeiras que desejam gerar negócios e renda para os baianos”, complementa Andrade.

“Día de La Patria Argentina”

O dia 25 de maio representa para os argentinos o “Día de La Patria”, devido a acontecimentos que culminaram na declaração de independência do país, em 1816. Para celebrar a data, a Câmara Empresarial de Comércio Brasil-Argentina (CECAB) reuniu a comunidade argentina na Bahia no Salão Nobre da ACB.

Com a presença do Cônsul Geral da Argentina em Salvador, Agustín Núñez, o evento contou com uma mostra de cultura, pratos típicos e oportunidades de negócios com o segundo maior país da América do Sul.

Na ocasião, o cônsul fez discurso para reverenciar os laços que unem a Bahia e a Argentina. “Está é a minha primeira oportunidade de celebrar uma data Pátria com vocês, neste que é o meu quinto destino (como diplomata de carreira), a lindíssima cidade de Salvador da Bahia. Esse simples e contundente gesto representa as nossas relações, que me comprometo a fortalecer no ofício diário”, declarou Núñez.