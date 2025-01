Consciência e autoestima cidadã

Paulo Cavalcanti, presidente da Associação Comercial da Bahia; Movimento Via Cidadã - Foto: Olga Leiria / Ag. A Tarde

Neste Natal, é tempo de refletirmos sobre nosso papel como cidadãos e, especialmente, enquanto parte da classe empresarial. Qual é o verdadeiro presente que podemos oferecer ao nosso país? Não se trata apenas de bens materiais, mas de ações concretas que fortaleçam o sentimento de pertencimento e elevem a autoestima cidadã, essenciais para a construção de um Brasil mais justo e próspero.

O desenvolvimento de uma nação não é responsabilidade apenas do governo. A maturidade cidadã exige que compreendamos nosso papel como agentes de transformação. A classe empresarial, como motor da economia, tem a obrigação de alinhar seu sucesso individual ao bem-estar coletivo. Uma sociedade saudável, equilibrada e eficiente é a base para o crescimento sustentável.

Fortalecer pilares como saúde, educação e segurança é um presente de valor imensurável. Um sistema de saúde eficiente proporciona qualidade de vida, a educação de qualidade forma cidadãos preparados para o futuro, e a segurança pública assegura um ambiente de paz e estabilidade. Esses investimentos são a base de uma sociedade que valoriza o pertencimento e estimula a autoestima de seus cidadãos.

A classe empresarial pode e deve liderar essa transformação. Apoiar projetos sociais, investir em iniciativas educacionais e estabelecer parcerias para soluções inovadoras na segurança pública são caminhos concretos. Empresas bem geridas, com práticas responsáveis e sustentáveis, não apenas geram empregos e oportunidades, mas também despertam o sentimento de pertencimento em suas equipes e comunidades.

Construir um Brasil do qual tenhamos orgulho é uma missão que começa com cada um de nós. Quando fortalecemos a autoestima cidadã e resgatamos o senso de pertencimento, promovemos um ambiente onde todos têm voz e espaço para contribuir, criando um círculo virtuoso de pertencimento e realizações positivas. Um verdadeiro Natal é aquele em que oferecemos ao país o presente do engajamento coletivo e do compromisso com o bem-estar comum.

O futuro do Brasil está em nossas mãos. Vamos agir com responsabilidade e propósito, inspirando mudanças que transformem nossa realidade.