É hora de agir: convocação para transformar o Brasil

Paulo Cavalcanti, presidente da Associação Comercial da Bahia (ACB) - Foto: Divulgação

Cidadãos e empresários brasileiros enfrentam diariamente desafios que comprometem o desenvolvimento e a competitividade do país, como carga tributária elevada, burocracia paralisante e a ineficiência dos serviços públicos. Temas que se tornam motivos recorrentes de reclamações, principalmente nas redes sociais. Mas será que estamos realmente fazendo a nossa parte? Será que sabemos como transformar a indignação em ação efetiva?

A partir de uma convocação da Frente Parlamentar do Empreendedorismo (FPE), temos em nossas mãos uma oportunidade clara de construir soluções concretas e influenciar decisões legislativas que impactam diretamente o ambiente de negócios e a sociedade como um todo. Como apoio do Instituto Unidos Brasil (IUB), a FPE convida empresários e lideranças de classe a enviarem suas principais preocupações e propostas para subsidiar a elaboração da pauta de trabalho da Frente para 2025. As contribuições devem ser enviadas até 24 de janeiro, com sugestões que podem incluir projetos de lei, temas para audiências públicas ou propostas de novos textos legislativos.

Este é o momento de transformar críticas em ações efetivas. A indignação é um passo inicial, mas só a participação ativa gera resultados. No Brasil, carecemos de uma cultura de associativismo produtivo, especialmente no meio empresarial, para influenciar decisões e pautar reformas estruturais essenciais. Com a iniciativa, a FPE oferece um canal direto para que as vozes do setor produtivo sejam ouvidas e transformadas em soluções.

É nossa oportunidade de abordar temas cruciais, como a reforma administrativa do Estado brasileiro, que precisa de uma gestão que alinhe serviços públicos de qualidade à racionalidade dos gastos. Trata-se de uma reforma essencial para combater excessos burocráticos e aprimorar a métrica de desempenho, permitindo os resultados esperados pela sociedade.

Os políticos, tão criticados por nós, estão pedindo a nossa opinião, que pautemos as nossas prioridades. Diante disso, não podemos responder com o silêncio. Seria frustrante observar muitos permanecerem em suas zonas de conforto, no momento em que podemos investir tempo e energia para colaborar com pautas que podem melhorar o ambiente de negócios e, por consequência, o país.

História e experiência mostram que o associativismo e a união de setores organizados têm poder transformador. Em países desenvolvidos, é comum ver associações empresariais influenciando reformas para melhorar o ambiente de negócios. No Brasil, precisamos fortalecer essas estruturas e ampliar sua participação.

O convite está feito: você pode ser parte da solução. Empresários, não é hora de retroceder, mas de agir com responsabilidade e inteligência cidadã. A presença ativa em pautas como a reforma administrativa e a participação na FPE representam passos fundamentais para um Brasil mais eficiente, justo e competitivo. O futuro não se constrói apenas com críticas, mas com ações concretas que pavimentem o caminho para o progresso.