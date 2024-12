Projeto de Lei Popular Via Cidadã: Temos o poder de transformar; basta acreditar, agir e assinar

Paulo Cavalcanti, fundador no Movimento Via Cidadã - Foto: Paulo Barreto / Divulgação

A saúde pública é um direito do cidadão e uma obrigação do Estado. Mas, diferente de falsos discursos eleitorais, como os já conhecidos “vamos cuidar da saúde dos mais pobres”, “vamos garantir educação pública de qualidade”, a realidade de milhões de brasileiros permanece a mesma: filas intermináveis nos hospitais, violência no dia a dia, escolas precárias. Enquanto isso, o povo continua aguardando por um salvador da pátria.

Chegou a hora de virar este jogo. Temos o direito e o dever de agir, propor soluções e fazer valer o poder coletivo e constitucional do povo. E o caminho é simples: despertar para a inteligência cidadã, conhecer os Projetos de Lei Popular e nos engajarmos com essa poderosa ferramenta de cidadania.

Cada assinatura no nosso Projeto de Lei Popular Via Cidadã é um passo em direção a um Brasil mais justo, onde o Terceiro Setor – formado por instituições sem fins lucrativos – tenha o apoio necessário para continuar complementando os serviços que o Estado não entrega adequadamente. É um ato de cidadania que reforça a importância da união entre empresas, organizações e pessoas que acreditam no poder de transformação.

Precisamos reconhecer e valorizar aqueles que fazem muito pelo país. Empresários, trabalhadores e cidadãos que doam tempo, recursos e solidariedade para manter instituições como as Santas Casas de Misericórdia, que acolhem os mais vulneráveis e, portanto, merecem mais do que tributos. São instituições que merecem ser reconhecidas – e nós podemos ajudar a transformar essa realidade.

Nossas doações ajudam a manter a esperança viva para milhões de brasileiros que dependem das Santas Casas e de outras entidades beneficentes. E, ainda assim, o Estado insiste em tributar esses gestos de solidariedade. Isso é justo? Acredito que você também pense que não, e que está na hora de dizer basta a esta situação.

O nosso movimento é livre de bandeiras partidárias, mas de corações unidos por um propósito: cuidar de quem mais precisa, independentemente de cor, gênero, crença ou classe social. As Santas Casas e outras instituições filantrópicas de saúde acolhem milhões de brasileiros que estão nas filas da dor, sem outra opção de atendimento. Nosso projeto de lei propõe desonerar e incentivar as doações para essas instituições, permitindo que cada gesto de solidariedade chegue integralmente e diretamente a quem mais precisa.

Este é um movimento cidadão que merece ser abraçado por toda nação, independentemente de causas ou ativismos específicos, porque todos precisam de saúde e têm compaixão pelos mais pobres. Junte-se a nós para transformar a política em ação concreta. Exercite a sua consciência cidadã participativa transformadora, assine o Projeto de Lei Popular Via Cidadã e seja parte dessa corrente de humanidade que salvar vidas.

Acesse nosso portal, conheça nossa proposta e assine: https://participe.movimentoviacidada.com.br/