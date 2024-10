Saúde e inteligência artificial na primeira edição do Café de Primeira da UniACB

ACB EM FOCO Na foto, fachada da Associação Foto Divulgação - Foto: Divulgação

A Universidade Aberta da Associação Comercial da Bahia (UniACB) realizou a primeira edição do Café de Primeira, nesta terça-feira (15), reunindo pesquisadores, empresários, especialistas e profissionais de gestão para discutir as interfaces entre saúde e inteligência artificial, com foco em oportunidades de capacitação e treinamento.

As apresentações ficaram a cargo de Diego Menezes, presidente da Associação Brasileira das Instituições de Pesquisa Tecnológica e Inovação (ABIPTI), Agnaluce Moreira, coordenadora do Núcleo de Saúde da ACB, e José Alberto Muricy, administrador de empresas especializado em administração hospitalar e mestre em gestão empresarial.

Como avaliou o diretor geral da UniACB e coordenador do Núcleo de Educação e Cultura da ACB, Ney Campello, além de atender às expectativas de mobilizar representações do segmento de saúde, universidades e palestrantes para levantar valiosas contribuições, sobretudo na interação entre saúde, educação e inteligência artificial, o evento marcou a assinatura de um convênio com a Unex e a UniFTC para a promoção de cursos em parceria com a UniACB.

“A UniACB busca promover discussões em uma perspectiva de informação e formação. Oferecer à sociedade a oportunidade de se informar melhor sobre todas as demandas e questões relacionadas ao tema da saúde, mas também de se formar, no sentido de abrir espaço no mercado, criar oportunidade de trabalho e de renda para a sociedade no campo da saúde. É o papel da gente fortalecer o nosso associativismo e a função social da empresa”, destacou Campello.

Ao apresentar o Plano Brasileiro de Inteligência Artificial, lançado na 5ª Conferência Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, Diego Menezes destacou a transversalidade do tema e a sua importância para a saúde, área com impacto direto muito forte da IA.

“A IA não é uma escolha, já faz parte da nossa vida e nós precisamos cada vez mais refinar os postos de trabalho a partir da formação de recursos humanos altamente qualificados. Sendo bem usada, irá proporcionar novos trabalhos, ampliar o horizonte de trabalhabilidade que a gente tem hoje”, pontuou o presidente da ABIPTI.

Ao discorrer sobre “Como Transformar Desafios em Oportunidades”, José Alberto Muricy apontou melhorias na qualidade do atendimento e também no retorno econômico.

“Um dos pontos que a gente tem citado muito é o próprio no show. Sem o uso da IA, nós temos uma falta de pacientes que gira em torno de 30%. Com o uso da inteligência artificial temos conseguido diminuir essa perda para apenas 12%. Ou seja, isso tem trazido resultado para o cliente e para o serviço de saúde”, exemplificou o gestor.

Agnaluce frisou que trabalhar a inteligência artificial e as relações humanas está entre os propósitos do Núcleo de Saúde da ACB, que vem discutindo a formação dos novos profissionais a partir da integração de tecnologia de ponta com relações humanas sólidas, essenciais para um atendimento mais humanizado e eficiente

“A gente vai formar esse novo profissional de saúde, da nova era, para que ele seja realmente centrado em tecnologia, mas que também tenha fortes conexões humanas. É nisso que a gente acredita e estamos muito animados com esses acordos de cooperações com grandes instituições, que trarão resultados significativos para os associados e para a sociedade”, complementou a coordenadora.