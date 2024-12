Saúde, inovação e o papel da mulher no cenário tecnológico

Agnaluce Moreira, Rejane Moreira e Manu Moscoso, no Web Summit Lisboa 2024 - Foto: Divulgação

A saúde e a tecnologia estão cada vez mais interligadas, e a Associação Comercial da Bahia (ACB) tem assumido um papel estratégico nessa transformação, conduzindo iniciativas que colocam a inovação no centro das discussões sobre o futuro do bem-estar das pessoas.

Como parte desse processo de atualização e expansão de conhecimento, o Núcleo de Saúde da ACB, representado por Agnaluce Moreira, vice-presidente da instituição, além das integrantes Rejane Moreira e Manu Moscoso, participou do Web Summit Lisboa 2024, um dos maiores eventos globais de tecnologia e inovação, realizado este mês, em Portugal.

Segundo Agnaluce, durante o evento, a equipe teve acesso às mais recentes tendências em tecnologia aplicáveis ao setor de saúde, com o objetivo de integrar essas inovações aos projetos da área de Saúde da Universidade Aberta da ACB (UniACB), fortalecendo o desenvolvimento de profissionais e empresas associadas.

“Estamos comprometidos em preparar líderes para a nova era da saúde, conectando tecnologia e relações humanas. Além disso, a ACB reafirma seu compromisso com a inclusão e a equidade de gênero, aproximando-se de iniciativas como o Women in Tech, um movimento global que busca promover a participação feminina em setores historicamente dominados por homens. Com ações que vão desde capacitações técnicas e mentoria até a criação de redes de apoio, o movimento tem contribuído para abrir espaço para mulheres em áreas como inteligência artificial, programação e cibersegurança”, destaca.

Ainda de acordo com a vice-presidente de Saúde da ACB, iniciativas como a Girls Who Code e a Technovation Girls têm capacitado milhares de jovens ao redor do mundo, incentivando-as a resolver problemas reais com tecnologia. Esses projetos não apenas reduzem a disparidade de gênero no setor, mas também criam inovações mais inclusivas e eficazes.

“A inclusão das mulheres nesse cenário tecnológico não é apenas uma questão de igualdade, mas uma forma de enriquecer as soluções oferecidas à sociedade. A diversidade traz diferentes perspectivas, e é isso que leva à inovação verdadeira”, afirma.

A participação da ACB no cenário global, aliada ao compromisso com a inovação e a inclusão, reforça a importância de iniciativas que unem tecnologia, saúde e equidade. O trabalho conduzido pelo Núcleo de Saúde da ACB é um exemplo claro de como estratégias visionárias e ações colaborativas podem transformar não apenas setores, mas toda a sociedade.

“A partir das discussões realizadas em eventos em Salvador e da experiência no Web Summit, o Núcleo de Saúde planeja lançar novos programas de formação, ampliando o impacto das tecnologias emergentes no setor de saúde baiano e nacional. A educação é o pilar para transformar desafios em oportunidades, e movimentos como o Women in Tech mostram que o futuro da tecnologia é para todos”, fala Agnaluce.