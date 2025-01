Um Novo Ano, um Novo Brasil: União, Consciência Cidadã e Transformação

Paulo Cavalcanti, presidente da Associação Comercial da Bahia (ACB) - Foto: ACB / Divulgação

O primeiro dia do ano é sempre um convite à reflexão. Momento de perguntarmos: que papel desempenhamos na construção de uma sociedade mais justa, próspera e consciente? Para nós, brasileiros, e especialmente para a classe empresarial, a resposta não está apenas em gerir negócios, mas em nos tornarmos agentes de transformação social.

Desde 1988, com a nossa Constituição Federal, o Brasil deu passos significativos rumo a uma sociedade democrática e participativa. No entanto, ao longo das décadas, falhamos em aproveitar as oportunidades de crescimento e desenvolvimento que se apresentaram. Enquanto países como a China multiplicaram a economia e fortaleceram sua posição global, ficamos estagnados em meio a polarizações ideológicas, decisões equivocadas e uma gestão pública desconexa das reais necessidades do povo.

Mas não há tempo para lamentações. É hora de ação. A Associação Comercial da Bahia, ao longo de sua história bissecular, tem sido um espaço de diálogo, colaboração e protagonismo coletivo. Chegou o momento de renovarmos nosso compromisso com esses valores e assumirmos nosso papel estratégico na reconstrução do Brasil.

A transformação que almejamos começa em cada cidadão e, principalmente, em cada líder. Trata-se de desenvolver uma participação social que vá além dedoações pontuais ou filantropia isolada. Precisamos estar presentes nas discussões que moldam o futuro de nossa comunidade, compartilhando responsabilidades na geração de empregos, na inovação e na responsabilidade socioambiental.

Educação cívica e consciência cidadã são o cerne dessa mudança. Não podemos esperar que transformação venha de cima para baixo. É essencial que cada brasileiro compreenda seus direitos, deveres e responsabilidades. Precisamos despertar em nossa população o senso crítico e a capacidade de questionar, avaliar e agir.

Neste novo ano, proponho que olhemos além das fronteiras de nossos próprios interesses. Que enxerguemos no outro um parceiro, e não um concorrente. Que possamos unir esforços para superar desafios globais e locais, encontrando soluções criativas e sustentáveis para transformar a realidade ao nosso redor.

Como classe empresarial, temos a capacidade e a responsabilidade de liderar essa transformação. Devemos ser exemplos de liderança consciente, ética e comprometida com o bem comum. O progresso individual só faz sentido quando caminha ao lado do progresso coletivo.

Por isso, convido cada um de vocês a fazer parte de uma jornada de pertencimento e mudança, e que em 2025 possamos construir, juntos, um Brasil mais eficiente. Nosso maior desafio é superar a polarização que nos divide e reencontrar nossa identidade como nação. Precisamos abandonar o egoísmo que domina nossa política e resgatar o espírito de união que sempre caracterizou os momentos de maior crescimento do país.

Que este 1º de janeiro seja o marco de um novo ciclo, em que a democracia participativa e a consciência cidadã sejam nossas maiores ferramentas de mudança. Contamos com cada um de vocês para transformar esse ideal em realidade. Juntos, podemos propagar a consciência cidadã participativa e mudar o rumo da nossa história.

Feliz Ano Novo e que 2025 seja o ano da transformação que tanto desejamos!