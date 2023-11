UNIACB é a universidade do empresariado baiano | A TARDE

A mais antiga Associação Comercial das Américas e da Península Ibérica, a Associação Comercial da Bahia (ACB), representativa de todos os segmentos empresariais baianos, vem avançando na compreensão do seu papel social e associativista, objetivando fortalecer o protagonismo e indiscutível credibilidade que sempre desfrutou junto à sociedade baiana.

Nesta perspectiva ampliada da função social da empresa, a entidade, nesta nova gestão sob a liderança do empresário Paulo Cavalcanti, vem incorporando temas essenciais à agenda estratégica do Estado brasileiro, a exemplo da educação, saúde, segurança públicas, mercado informal e terceiro setor, dentre outros, sem perda de foco nas atividades empresariais tradicionalmente representadas pela instituição, como o comércio, a indústria e o serviço.

Para tanto, o seu Núcleo de Educação e Cultura deliberou por conceber e implantar uma plataforma de gestão de conhecimentos acessível a todos os líderes empresariais, além dos micro, pequenos, médios e grandes empresários: a UNIACB - Universidade Aberta da Associação Comercial da Bahia. Com ela, nasce na Bahia a Universidade do Empresariado Baiano.

A UNIACB oportunizará programas de treinamento e capacitação dirigidos ao público corporativo e à sociedade em geral, nas áreas de formação de líderes e gestão empresarial, educação, cidadania e responsabilidade social empresarial, saúde, meio ambiente e sustentabilidade, gestão pública e inovação, dentre outras.

Ancorada em uma plataforma acadêmica, por meio de um ambiente virtual de aprendizagens (AVA), com elevada qualidade técnica e funcional, a UNIACB permitirá o acesso e fácil uso, em um ambiente interativo e multitarefa, com cursos de curta duração, pós-graduação, extensão, pesquisa e inovação, em parceria com as melhores instituições de ensino baianas, brasileiras ou de qualquer parte do mundo.

A UNIACB nasce, portanto, como uma operadora logística de oferta de educação de qualidade, em parceria com as mais gabaritadas instituições formativas do mercado, e permitirá que as relevantes experiências empresariais, contidas nesta fascinante história de 212 anos, possam ser colocadas à serviço de toda sociedade.

A UNIACB - Universidade Aberta da Associação Comercial da Bahia, será lançada amanhã, durante a realização do 1º Fórum Baiano de Direito das Cidades, promovido pelo Núcleo de Sustentabilidade da ACB e Instituto Baiano de Direito Imobiliário (IBDI), na Pupileira, no bairro de Nazaré.

Deste modo, convidamos a todos vocês, instituições de ensino e de treinamento, empresas, organizações públicas e do terceiro setor, a se integrarem a esse novo e revolucionário projeto educacional do empresariado baiano, que marcará a história contemporânea da bicentenária Associação Comercial da Bahia.