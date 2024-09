UniACB firma parceria histórica com Instituto Êxito

Ney Campello - Foto: Divulgação

A Universidade Aberta da Associação Comercial da Bahia (UniACB), criada pela mais tradicional entidade associativista do País para ser a plataforma de ensino e capacitação voltada para seus associados, empresários e sociedade baiana em geral, acaba de dar mais um importante passo para a sua consolidação.

Trata-se de uma parceria histórica com o Instituto Êxito de Empreendedorismo, por meio da qual serão ofertados mais de 1.000 conteúdos gratuitos e 100% online, entre cursos, palestras, mentorias e vídeos inspiracionais, em áreas diversas que vão desde a formação pessoal e o desenvolvimento de habilidades socioemocionais, até a capacitação para micro e pequenos empreendedores.

Como justifica o coordenador do Núcleo de Educação e Cultura da ACB, professor Ney Campello, que também coordena a UniACB, lançada há pouco mais de seis meses, a comunidade baiana conta agora com mais uma iniciativa voltada para incentivar e apoiar o empreendedorismo, a livre iniciativa e a ética nos negócios.

“Assim como o Instituto Êxito de Empreendedorismo, acreditamos que os empreendedores têm uma importante contribuição para toda sociedade. A parceria firmada entre o presidente da ACB, Paulo Cavalcanti, e o presidente do Instituto Êxito, Janguiê Diniz, oportunizará, no curto prazo, a oferta da Trilha Marsúpio, com 15 cursos focados no empreendedor informal em transição para a formalidade, além de mais de 45 trilhas de aprendizagens, representando mais de 450 cursos da plataforma, para os associados da nossa entidade e sociedade baiana”, explica o professor.

Fundado por 34 grandes empresários visionários brasileiros, o Instituto Êxito atua como uma rede de apoio em milhares de escolas e universidades públicas brasileiras, envolvendo diretamente os diretores e professores, bem como os líderes de classe, objetivando fomentar um movimento nacional denominado “cidadão empreendedor”.

Entusiasta da educação de qualidade e da função social da empresa, o presidente da ACB comemorou a parceria destacando que a UniACB amplia a sua capacidade de oferta formativa e realiza a missão da atual gestão da casa que, ao criar o seu Núcleo de Educação, faz com que essa agenda integre definitivamente o escopo da responsabilidade social empresarial e de uma consciência cidadã participativa transformadora, que só a educação pode assegurar.

“Em 1988, o Brasil promulgou uma Constituição Federal avançada, estabelecendo todos os caminhos para transformar a nossa nação em uma das mais desenvolvidas do mundo. Sabemos que muitas metas não foram cumpridas e evoluímos pouco. Mas não podemos ceder ao pessimismo. É hora da sociedade civil organizada, incluindo a classe empresarial, entender que tem tudo a ver com isso e buscar soluções inovadoras para a real transformação do nosso País, como estamos fazendo com a criação e o fortalecimento da UniACB”, complementa Paulo Cavalcanti.

*Coordenador do Núcleo de Educação e Cultura da ACB, professor Ney Campello