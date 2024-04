“5 Sentidos com Dina Rachid” explora os Encantos do Chocolate | A TARDE

Na beira do Rio Douro, no World of Wine em Vila Nova de Gaia, Portugal, a apresentadora Dina Rachid conduziu uma entrevista exclusiva com a Chocolat Maker Juliana Aquino, explorando os segredos dos “5 Sentidos do Chocolate”.

No cenário deslumbrante do World of Wine, um complexo cultural e turístico que oferece uma variedade de experiências relacionadas ao vinho, gastronomia, cultura e história, Juliana Aquino, compartilhou sua paixão e conhecimento destacando a importância dos aspectos visuais, aromáticos, táteis, gustativos e emocionais dessa iguaria tão amada e ainda revelou segredos sobre como escolher, degustar, harmonizar e apreciar verdadeiramente essa delícia. Desde os aromas sedutores até a textura delicada e o sabor inigualável, levando os espectadores para uma jornada sensorial cativante, única e envolvente revelando os segredos por trás da criação e degustação do chocolate de alta qualidade.

Dina Rachid, conhecida por seu estilo cativante e sua paixão pela culinária, expressou sua gratidão por ter a oportunidade de realizar essa entrevista exclusiva em um local tão inspirador. “Explorar os ‘5 Sentidos do Chocolate’ com Juliana Aquino no World of Wine foi uma experiência verdadeiramente especial. Estou emocionada por compartilhar esse bate-papo com nossos espectadores e inspirá-los a descobrir todos os encantos do chocolate", disse Rachid.

Transmitido exclusivamente no canal do A Tarde Play, no YouTube, o programa será exibido na Sexta-Feira da Paixão, às 13h, proporcionando uma experiência sensorial memorável e educativa para todos os amantes do chocolate