Adriana Mira lança livro “Liderança virtuosa e habilidades femininas" | A TARDE

A executiva baiana, Adriana Mira, vem a Salvador para lançar seu livro “Liderança virtuosa e habilidades femininas – um ensaio para promover ética, comunicação e liderança feminina”, lançado pela editora Appris. O evento acontecerá no dia 30 de abril, das 18h às 21h, na Livraria Leitura do Salvador Shopping.

A obra é resultado da pesquisa de mestrado em Filosofia da autora em Roma, na Itália. Com mais de 25 anos de experiência em planejamento e desenvolvimento de negócios e projetos, ela liderou times em organizações do Sistema Itália e no Brasil.

“É uma alegria poder lançar o livro em Salvador, perto da minha família, amigos e de pessoas que ajudaram a formar o meu perfil de liderança. Espero que seja um momento de conexão real e que o livro chegue a outras mulheres baianas como um despertar para suas potencialidades”, disse. O livro tem prefácio assinado por Luiza Helena Trajano, presidente do Conselho de Administração do Magazine Luiza e do Grupo Mulheres do Brasil.