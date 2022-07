Adriano Mascarenhas assina projeto da casa de Astrid Fontenelle

No último sábado, 16, Astrid Fontenelle e Fausto Franco abriram as portas da sua “Morada Afeto” para receber amigos, dentre eles, o arquiteto baiano Adriano Mascarenhas, que assinou o projeto da casa de 600m² localizada na 4ª Praia de Morro de São Paulo.

À frente do escritório Sotero Arquitetos, Mascarenhas utilizou da linguagem tropical para compor o projeto, com estilo praiano da Bahia e uma varanda espaçosa voltada para a recepção de amigos do casal.