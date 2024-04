Agronegócio Sustentável será abordado no II Congresso de Direito | A TARDE

O congresso vai abordar o tema “Agronegócio Sustentável”, com mediação de Rodrigo Justos | Foto: Divulgação

Entre os dias 16 e 17 de maio, vai acontecer o II Congresso Brasileiro de Direito e Sustentabilidade, no Wish Hotel da Bahia, em Salvador. O evento vai reunir nomes de destaque nacional para dois dias de grandes debates, com o tema geral “A equação do desenvolvimento, da preservação e da segurança jurídica”.

No terceiro painel, o congresso vai abordar o tema “Agronegócio Sustentável”, com mediação de Rodrigo Justos, Consultor Jurídico da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA). Dentre os palestrantes estará Carminha Missio, a primeira mulher a ocupar o cargo de vice-presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado da Bahia (FAEB) e representante da Bahia na lista das 100 Mulheres Poderosas do Agro da Forbes Brasil. A advogada e produtora rural, vai falar sobre “Desafios e oportunidades do agronegócio”.

Já a primeira dama do estado de Goiás e coordenadora do Goiás Social, Gracinha Caiado, palestrará sobre “Produção agrária sustentável: análise de caso do Estado de Goiás”.

Júlio Cézar Busato, primeiro vice-presidente do Instituto Pensar Agropecuária (IPA), vai abordar a sobre “Produção sustentabilidade: o case do Oeste baiano”. Além disso, Júlio, que também é ex-presidente da Abrapa e Abapa, vai compartilhar um pouco da sua experiência com mais de 37 anos vivendo e participando das transformações da região baiana.

“Abordarei as mudanças resultantes da agricultura, da tecnologia, da pesquisa e da sustentabilidade. Os desafios enfrentados, as parcerias que foram fundamentais e os resultados, tanto positivos quanto os desafios superados. Além disso, quero destacar a visão dos agricultores sobre o futuro da agricultura sustentável”, declara o primeiro vice-presidente do IPA.

Realizado em parceria pela ACB Sustentabilidade (Associação Comercial da Bahia) e Ibrades (Instituto Brasileiro de Direito e Sustentabilidade), o II Congresso Brasileiro de Direito e Sustentabilidade possui a organização de Georges Humbert e Isabela Suarez. Mais informações sobre inscrições e a programação do evento poderão ser encontradas em seu site oficial.