Alexandre Peixe e Mudei de Nome são confirmados em Réveillon

O “Réveillon do Meio do Ano”, festa que se tornou uma tradição no calendário baiano, será realizada no dia 26 de agosto, a partir das 21h, na Chácara Baluarte, localizada no Santo Antônio Além do Carmo. A nova edição será comandada pelo cantor e compositor Alexandre Peixe e pelo movimento musical Mudei de Nome – composto por Ricardo Chaves, Magary Lord, Ramon Cruz e Jonga Cunha. Os ingressos do 3º lote estão à venda no Sympla e Ticketmaker.

Para entrar no clima da noite temática, com direito a contagem regressiva à meia noite, queima de fogos virtual, brinde e muita alegria, o público deve vestir branco, simbolizando a paz e a renovação de energia para os próximos meses. Para o repertório, as atrações prometem levar sucessos autorais e clássicos da música baiana, para não deixar ninguém parado.