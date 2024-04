Alice Caymmi fará show voz e violão em Salvador | A TARDE

No dia 01 de maio, a cantora, compositora e multi-instrumentista, Alice Caymmi, vai se apresentar no Teatro SESC Casa do Comércio, em Salvador, às 20h. O show “Kali” será uma jornada através da sua vida e experiências, contadas de maneira íntima e reflexiva. Com isso, ela promete uma experiência meditativa e autobiográfica, compartilhando suas vivências com uma apresentação em formato voz e violão. Neta de Dorival Caymmi, ela se destaca como intérprete e artista autoral, explorando diversas nuances da música popular brasileira.

No repertório, estarão músicas como “Bicho de sete cabeças”, “Te vi”, “Louca”, “Hentai”, “Princesa” e “Meu recado”, assim como a trilha sonora na novela Renascer, com a canção “Do acaso”. Além disso, na última terça-feira (26), Alice foi confirmada na programação, do dia 30 de abril, da Bienal do Livro Salvador.