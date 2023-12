Alinne Rosa anuncia seu tema para o Carnaval 2024 | A TARDE

Na última quinta-feira (14), a cantora baiana Alinne Rosa anunciou qual será o tema do seu Carnaval 2024. Com isso, “Zodíaco do Vale: meu signo com o seu”, é a temática para o Carnaval de Salvador, onde completará 20 anos de carreira. Em um vídeo, a cantora brinca com a característica impaciente de Áries, com o intuito de apresentar aos seus fãs o tema da folia. “Todo mundo sabe que eu sou ariana. Aquela ariana raiz. Me considero indomável e, ao mesmo tempo, muito leal aos meus. Já quebrei a cara algumas vezes por conta da minha impulsividade, mas vamos aprendendo. O tema é a minha cara”, declara.

Alinne desfilará no sábado de Carnaval, no circuito Barra-Ondina, em Salvador. Diante disso, a artista explica como os signos serão utilizados no bloco O Vale. “Todo ano pensamos um tema especial que faça a galera se divertir de todas as formas. Em 2023, eles desfilaram fantasiados de piranhas, por causa da minha música do Carnaval, e foi inesquecível. Agora, em 2024, todo mundo vai no Zodíaco do Vale. Eu quero misturar fundo com meio, ascendente, vai ser uma delícia”, diz Alinne. Por fim, a cantora fala sobre as expectativas em completar duas décadas de carreira. “Quero que seja um carnaval inesquecível para quem me acompanhou em diversas fases. Para mim e para eles. Faço um balanço de uma troca muito sincera com os meus fãs. Quando 2024 chegar, a gente vai ser muito feliz”, ressalta.