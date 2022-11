Alok é confirmado no Camarote Villa Salvador

O Camarote Villa Salvador confirmou a presença do DJ Alok no palco do Carnaval 2023. O artista, recentemente eleito o 4º melhor DJ do mundo pelo segundo ano consecutivo, vai se apresentar no sábado, 18, de Carnaval. Há 6 anos localizado no circuito Barra-Ondina, o Camarote Villa é marcado pela sua singularidade no Carnaval de Salvador, com um público formado por mais de 24 mil pessoas. Em 2023, após dois anos de saudade, o Camarote prepara uma edição ainda mais especial, com experiências emocionantes.

