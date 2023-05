Amcham Brasil em Salvador promove a 16ª edição do CEO Fórum

A Câmara Americana de Comércio para o Brasil vai reunir, no dia 14 de junho, durante o CEO Fórum 2023 – Edição Bahia, líderes empresariais de grandes marcas em um coquetel exclusivo, no The Latvian, na Bahia Marina, que serão recebidos por Lilian Marins, head da Amcham Salvador.

Com o tema ‘Liderança Consciente’, a 16ª edição do evento nacional, que possui desdobramentos em outras 15 cidades, discutirá os passos para construir equipes e empresas para o futuro. O encontro intimista, receberá personalidades nacionais como o CEO da Amcham Brasil, Abrão Neto e o presidente Brasil do banco americano Citi, Marcelo Marangon.

Também estão confirmados; a presidente Pfizer no Brasil, Marta Diez; e a co-fundadora da Inventivos e uma das integrantes da equipe de tubarões do Shark Tank Brasil, Monique Evelle. Uma das grandes novidades desta edição é a Premiação Top 5, onde serão reconhecidas as lideranças mais conscientes do estado.