Ana Lúcia Evangelista comemorou aniversário nos EUA com a família | A TARDE

Em um jantar com sua família, a empresária Ana Lúcia Evangelista celebrou seu aniversário na noite da última quarta-feira, 13. A comemoração aconteceu no restaurante The French Laundry, localizado na Califórnia, Estados Unidos.

O local é reconhecido internacionalmente, fazendo parte do seleto grupo de espaços gastronômicos com Três Estrelas Michelin, principal premiação deste segmento.

Durante a celebração, a gestora esteve acompanhada dos filhos Ana Paula, Júlia e Vitor Evangelista, além do marido Paulo Evangelista. Juntos, eles estão a frente da Larco Petróleo, empresa baiana de distribuição que opera em 14 estados brasileiros, sendo a quinta maior rede deste segmento no país.