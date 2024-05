Ananda Lage e Marden Braga se casaram em Salvador | A TARDE

Com um lindo, moderno e sofisticado vestido assinado por Lucas Anderi, a noiva Ananda Lage oficializou seu casamento com Marden Braga, no último sábado, em Salvador.

A celebração aconteceu no Restaurante Lafayette, na Bahia Marina e emocionou a todos os convidados presentes. O espaço ganhou decoração especial, de Fernanda Brinço, bolo de Ivana Calumby, além de shows da banda As Nandas e o som do DJ Hugo Hauss. “Foi lindo e leve. Do jeito que merecia ter sido”, comentou a assessora Mandy Lopez, uma das melhores amigas da noiva.