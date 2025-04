André Valadão celebra casamento de Natália Brito e Felipe Rocha em Salvador

Natália Brito e Felipe Rocha - Foto: Fernanda Brinço

Na noite deste sábado, 12, o Sollar Cunha Guedes, em Salvador, recebeu a cerimônia e festa do casamento de Natália Brito e Felipe Rocha. Religiosos, os noivos receberam a benção do pastor André Valadão, que veio para a capital baiana especialmente por conta da ocasião.

Um dia antes, o pré-wedding movimentou o píer do prédio que eles moram, no Corredor da Vitória. Já a festa de casamento, contou com uma apresentação do cantor e compositor Durval Lélys, que animou todos os convidados, familiares e amigos do novo casal.