Astrid Fontenelle participará do TEDx Salvador Woman | A TARDE

Na última quinta-feira, 28, o TEDx Salvador anunciou que a jornalista e comunicadora, Astrid Fontenelle, será uma das palestrantes do TEDx Salvador Women. O evento será um espaço para que as mulheres compartilhem suas ideias inovadoras, buscando criar um mundo mais justo e equitativo, através do compartilhamento das vozes femininas. O encontro vai acontecer no dia 14 de maio, no Teatro SESC Casa do Comércio, na capital baiana.

Com 40 anos de carreira, Astrid apresentou o programa de debates ao vivo “Saia Justa”, da GNT, onde promovia o compartilhamento de histórias e perspectivas, assim como, a discussão de temas, habilidades que o encontro valoriza. Além disso, ela também já participou do quadro “Chegadas e Partidas”, do programa Fantástico, da Rede Globo.

Por fim, o evento já confirmou outros nomes para compor a mesa de palestrantes. Com isso, participarão a jornalista e empresária, Jullie Dutra; a escritora, consultora em Políticas Antirracistas e Doutora em Estudos Feministas, Carla Akotirene; e a empreendedora, Simone Ponce.