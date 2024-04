Baby Boom! Osvaldo e Gabriela Schitini estão grávidos | A TARDE

Na tarde desta terça-feira, 9, Osvaldo Schitini anunciou que sua esposa, Gabriela Schitini, está grávida. O dentista e a arquiteta estão esperando a chegada de Ben, um menino. A informação foi revelada em postagem nas redes sociais do futuro papai.

“Segura filhão que a melhor parte da história do papai e da mamãe está só começando, a com você do nosso lado! Anúncio mais que oficial: Nosso maior tesouro está chegando! Oficialmente Papai e Mamãe do Ben, filho da minha alegria e minha direita!”, celebrou Osvaldo, em publicação realizada no Instagram.