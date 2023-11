Baiana é confirmada em reality de Sabrina Sato e João Vicente | A TARDE

O reality “Let Love”, em exibição no Multishow e Globoplay, vai ter uma baiana no elenco de participantes. A criadora de conteúdo, atriz, apresentadora e beautyartist Beberes foi confirmada no programa de relacionamento, que tem apresentação de Sabrina Sato e João Vicente de Castro. A proposta é que duas pessoas que acabam de se conhecer passem a morar juntas e vivenciem, na busca pelo amor, questões do convívio e das descobertas.

“Esse reality promete e vai entregar muito. Tenho certeza que o público vai amar todos os episódios, estou ansiosíssima. Todo mundo vai se divertir e se emocionar com as surpresas”, celebrou a influenciadora, filha do cantor baiano Tatau, agenciada pela IDW Company. O reality conta com três ciclos com cinco episódios cada, além de um final com atualização do status – totalizando 16 episódios. A cada segunda-feira os cinco episódios de cada ciclo estreiam juntos no Globoplay. No Multishow, os programas vão ao ar de segunda a sexta, às 22h30.

Beberes usa a arte para divertir seu público e trazer um necessário alívio cômico. Mulher negra, baiana e de riso frouxo, ela tem 30 anos e é maquiadora profissional desde 2017. Bacharel em Artes, estuda Licenciatura em Teatro, ambos pela Universidade Federal da Bahia. Com um olhar artístico para todos os segmentos da make, hoje tem experiência em maquiagem para cinema e audiovisual em geral, maquiagem artística, social e conceitual. Ao criar caracterizações em que se transforma em outras pessoas – artistas, principalmente – Beberes ganhou grande visibilidade no Instagram.