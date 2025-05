Balé Folclórico da Bahia celebra honraria do MinC: "Muito orgulhosos"

Balé une dança, música e cultura baiana em espetáculos consagrados no Brasil e no exterior - Foto: Divulgação | Vinicius Lima

Nesta terça-feira, 20, o Balé Folclórico da Bahia será agraciado com a Ordem do Mérito Cultural. A honraria é concedida pela presidência da República e pela ministra da Cultura, Margareth Menezes, reconhecer as contribuições significativas da instituição para a cultura brasileira.

O diretor da companhia, Vavá Botelho, participará da cerimônia de entrega da homenagem, no Palácio Gustavo Capanema, no Rio de Janeiro. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva estará presente junto com Margareth. Fundado em 1988, o Balé une dança, música e cultura baiana em espetáculos consagrados no Brasil e no exterior.

“Este é um convite muito especial, feito pelo Presidente da República e pela Ministra da Cultura, em reconhecimento ao nosso trabalho e às nossas conquistas. Estamos muito orgulhosos com esta honraria, que chega em meio à celebração dos 40 anos do Ministério da Cultura”, declarou o Balé Folclório da Bahia, em publicação nas redes sociais.