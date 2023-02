Balé Folclórico da Bahia promove espetáculo em Praia do Forte

O Balé Folclórico da Bahia realizará, neste sábado, 25, uma apresentação gratuita no Castelo Garcia D’Ávila, em Praia do Forte, às 19h. Na ocasião, o público do litoral norte poderá conferir o espetáculo “Herança Sagrada – A Corte de Oxalá”, conhecido por seu ritmo contagiante e sonoridade arrebatadora.

Com direção geral de Vavá Botelho, fundador da companhia de dança baiana, e direção artística de José Carlos Arandiba (Zebrinha), o espetáculo possui duração de 60 minutos e será acompanhado de um workshop de dança afro para estudantes de escolas públicas da região.