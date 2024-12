Bell Marques comanda trio elétrico em alto mar no MSC Seaview

Bell Marques - Foto: PromoAção

Entre os dias 23 e 26 de novembro, o cantor e compositor Bell Marques comandou o “Navio Vumbora Pro Mar”, levando mais de 5 mil passageiros, a bordo do MSC Seaview, para um trio elétrico em alto mar. Durante a experiência, o público pode contar com toda estrutura do navio, como piscinas, restaurantes, bares e spas, assim como, apresentações de grandes nomes da música brasileira. Todas as cabines estavam esgotadas.

O primeiro dia começou com Rafa e Pipo Marques aquecendo o público antes do show de Bell Marques, que emocionou com mais de 2 horas de repertório contagiante. No segundo dia, uma festa sunset marcou mais uma apresentação de Bell, seguida do espetáculo intimista “Ao Bell Prazer” no teatro do navio. À noite, o palco principal recebeu performances de Jorge & Mateus, Durval Lellys e Xanddy Harmonia, embalando os passageiros até o amanhecer com a chegada em Búzios, no Rio de Janeiro.

No terceiro e último dia, Edu Cristofaro abriu as apresentações no teatro, e o encerramento ficou por conta de Rafa e Pipo, Bell Marques, Wesley Safadão e É O Tchan, juntos, transformaram o palco principal em uma despedida com chave de ouro do “Vumbora Pro Mar”.