Bloquinho do Chá ganha nova edição no Sollar Cunha Guedes | A TARDE

Seguindo a tradição que já permeia oito anos, o Bloquinho do Chá 2024 acontecerá no próximo domingo, que antecede o Carnaval, dia 04 de fevereiro, às 17hs, no Sollar Cunha Guedes, no Corredor da Vitória, em Salvador.

O evento, realizado pelos empresários Bruno Rocha e Danilo Lacerda, tem como marca principal criar o metro quadrado mais bonito e animado do Furdunço, uma das principais festas que acontece antes da folia na capital baiana, e que reúne dezenas de turistas e personalidades. O Bloquinho do Chá conta com serviço open bar premium e já tem confirmadas as apresentações do cantor Jonas Esticado, além de Rubynho e Uel.

Os ingressos limitados estão à venda no Ticket Maker. O evento conta com a realização da DUO Entretenimento.