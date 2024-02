Cadu Moura entra em modo de preparação para a TV | A TARDE

Após ser o embaixador da hamburgueria RED no Carnaval de Salvador, Cadu Moura está entrando em um processo preparatório para seguir carreira no segmento audiovisual. O finalista do reality show culinário Mestre do Sabor, transmitido pela Rede Globo, iniciou um curso profissionalizante para ser apresentador de TV nesta semana, em São Paulo.

“Dei um play, de fato, no caminho para meu maior sonho”, declarou o chef sobre esta nova etapa da carreira. Anteriormente, Cadu participou de um curso na Escola de Atores Wolf Maya, já visando explorar sua identidade artística e também falou sobre o assunto.

“Minha maior vontade é me estabelecer na TV! Sempre sonhei fazendo esse show. Primeiro, queria ter noção de atuação, então fiz um curso de atuação de TV e cinema no Wolf Maya [Escola de Atores]. Ao mesmo tempo fiz teatro na Escola Macunaíma, que é a mais tradicional, para entender sobre o mundo dos palcos”.

Essa parte do processo, realizada desde setembro do ano passado, fez parte de sua programação. “Tudo isso foi um ‘pré’ para já chegar forte nesse curso, que é [o curso de] Radialista: Apresentador de programa de TV. Nele vou aprender a apresentar e fazer entrevistas, tanto na TV quanto no rádio”, explicou. Além do reality show, Cadu Moura também foi um dos jurados do Rolling Kitchen Brasil, atração produzida pelo Canal GNT.