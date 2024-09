Carnatal anuncia Lore Improta como nova embaixadora

Lore Improta - Foto: Luana Tayze

Marcada para acontecer entre os dias 06 e 08 de dezembro, a nova edição do Carnatal será realizada na Arena das Dunas e Lore Improta será a embaixadora oficial da festa. A novidade foi confirmada durante evento ocorrido na última semana.

A influencer baiana esteve presente no lançamento oficial do “Carnaval fora de época” do Rio Grande do Norte, onde a programação foi revelada, além de confirmar Lore como a apresentadora da micareta de Natal.

“O Carnaval é, sem dúvida, um dos momentos mais especiais da minha vida, e poder comemorar essa festa duas vezes ao ano é algo incrível. Ser embaixadora de um evento tão especial, feito com tanto carinho para o público, é uma honra”, celebrou Lore.

Além disso, a baiana também revelou outros detalhes sobre sua participação durante a folia, demonstrando muito entusiasmo: “Este ano também farei a cobertura para as redes sociais do Carnatal e estou empolgada para compartilhar toda essa energia incrível”.

Durante três dias, a Arena das Dunas será a sede oficial da 33ª edição do Carnatal, uma das maiores micaretas do Brasil. Além dos trios, o Camarote Beats e um palco no Largo dos Reis vão receber diversos artistas para comandar a folia.