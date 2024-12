Casamento de Anna Cajueiro e Michel Reis movimentou a Praia do Forte

Michel Reis e Anna Cajueiro - Foto: Nelson Neto

Os advogados Anna Cajueiro e Michel Reis trocaram alianças em uma cerimônia realizada no histórico Castelo Garcia D’Ávila, na Praia do Forte, na sexta-feira (06), ao fim da tarde, no litoral norte da Bahia. O evento reuniu cerca de 250 convidados, que prestigiaram o enlace. Entre os presentes, estavam o prefeito de Salvador, Bruno Reis, e a vice-prefeita Ana Paula Matos, além de diversos empresários e políticos.

A celebração foi planejada pela assessoria de Indira Marrul. A noiva usou um vestido da estilista Dani Messih. A decoração, foi assinada por Mauricio Kurihara, a gastronomia ficou a cargo do Mignon, e a tecnologia e os efeitos especiais foram responsabilidade da TD. A festa contou com apresentações de Alexandre Peixe e Danniel Vieira, que animaram a noite após a cerimônia religiosa.