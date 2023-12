Casamento de Maria Kruschewsky e Leopoldo Leão reuniu convidados | A TARDE

Leopoldo Leão e Maria Kruschewsky | Foto: DW Filmes

Na noite deste sábado (16), aconteceu o casamento de Maria Kruschewsky e Leopoldo Leão, em Salvador. A cerimônia reuniu diversos convidados na Igreja de Nossa Senhora da Conceição, que em seguida, foram recebidos com uma grande festa no Sollar Cunha Guedes, no Corredor da Vitória, com show da Banda Eva e do cantor Matheus Fernandes. A celebração contou com decoração de Fernanda Brinço, gastronomia de Flávia Sampaio e assessoria de Mandy Lopez. A noiva usou um vestido assinado por Lucas Anderi.