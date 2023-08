CEOs do Anota Bahia trazem discussões sobre Agronegócio em Salvador

Com o mesmo formato do “Meeting – Práticas Sustentáveis”, que aconteceu em junho, em Salvador, e discutiu Sustentabilidade, o evento do Anota Bahia e do Grupo A Tarde agora ganha um novo tema: o Agronegócio. Em um talk, representantes de importantes associações e empresas do setor, irão discorrer sobre o panorama e o futuro do segmento no estado. Já estão confirmados, no bate-papo, Odacil Ranzi (presidente da AIBA) e Luiz Carlos Bergamaschi (presidente da ABAPA).

“Vamos trazer as discussões do Agronegócio para a capital baiana. Acompanhamos de perto todas as movimentações deste vetor econômico e produtivo, que só cresce no estado, e muitas vezes percebemos que Salvador fica de fora do roteiro de eventos focados nesses empresários. Essa aproximação é a nossa ideia”, diz Tamyr Mota, CEO e diretor de conteúdo do Anota Bahia.

“O Bahia Meeting – Agronegócio também se torna uma grande porta de entrada para visibilidade de grandes marcas e empresas que investem nesse público”, completa Renato Franca Trindade, CEO e diretor comercial do Anota Bahia.