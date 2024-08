Claudia Leitte e sua filha Bela brilham em apresentação na Bahia

- Foto: Reprodução/Instagram

Na noite do último domingo (28), um grande público em São Gonçalo dos Campos, município baiano localizado a 108 km de Salvador, recebeu o agito de Claudia Leitte, durante a realização do Cidade Jardim Festival. Além dos muitos sucessos, a participação de Bela, filha da cantora, foi um dos grandes destaques.

Irmã mais nova de Davi e Rafael, a pequena dividiu o palco com a mãe em alguns momentos do show e cantou “Bola de Sabão”, um dos grandes sucessos da cantora. Além disso, Bela saudou o público, demonstrando muita fofura, e brincou com os bailarinos, enquanto Claudia apresentava faixas como “Caranguejo”.

A apresentação de Claudia Leitte no Cidade Jardim Festival fez parte da celebração dos 140 anos de São Gonçalo dos Campos. Além da cantora, artistas como Xamã, Edson Gomes, Rafa e Pipo Marques, entre outros, se apresentaram durante os cinco dias de evento.