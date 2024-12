David Bastos movimentou o Museu Costa Pinto com lançamento de seu livro

David Bastos - Foto: Renata Marques/Anota Bahia

Na última sexta-feira (06), o arquiteto baiano David Bastos, um dos maiores nomes do segmento no país, realizou o lançamento da terceira edição do seu livro de projetos, em um evento exclusivo para convidados no Museu Carlos e Margarida Costa Pinto, em Salvador. Publicado pela Zeta, o trabalho celebra seus mais de 40 anos de carreira e toda a essência brasileira embutida em sua obra. Em conversa com o Anota Bahia, ele comentou sobre a importância da obra.

Alessandro Timbó, Laís Galvão e David Bastos | Foto: Renata Marques/Anota Bahia

David Bastos e Tina Lima | Foto: Renata Marques/Anota Bahia

Regina Weckerle | Foto: Renata Marques/Anota Bahia

Vera Garcez | Foto: Renata Marques/Anota Bahia

Vera Guimarães e David Bastos | Foto: Renata Marques/Anota Bahia

Thaís Darze | Foto: Renata Marques/Anota Bahia

“Esse livro representa os últimos cincos anos dos meus trabalhos, dos 44 que eu atuo”, comentou. O evento levou a decoração de Sonja Lopes e Nubia Caloula com a assessoria de Almir Júnior e Marcelo Gomes. Confira quem prestigiou o movimento!