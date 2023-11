Duda Mendonça e José Linhares serão homenageados no ENAPRO 2023 | A TARDE

Dois grandes representantes do mercado publicitário baiano e nacional, Duda Mendonça e José Linhares, vão receber uma homenagem póstuma do Sindicato das Agências de Propaganda do Estado da Bahia (Sinapro-Bahia) durante o ENAPRO 2023, que será realizado de 23 a 25 de novembro, no Espaço Baleia Jubarte, na Praia do Forte.

No dia 23 de novembro, na abertura do evento, o empresário José Linhares, falecido em agosto deste ano, será lembrado de forma especial, com a participação de familiares, por sua trajetória pioneira em mídia exterior, sua parceria com a entidade e papel fundamental para o desenvolvimento do setor.

A homenagem a Duda Mendonça, falecido em 2021, acontecerá no dia 24 de novembro, e será entregue à sua família uma obra feita pelo artista plástico Marcelo Gomes, para celebrar a jornada deste ícone da publicidade, e um dos nomes mais importantes do marketing político nacional.

Nos tributos serão apresentados vídeos dos homenageados, com curadoria do jornalista e escritor Nelson Cadena, para contar sobre a vida, histórias e contribuições destes profissionais, momentos significativos de suas carreiras e emocionantes depoimentos de familiares, amigos e colegas de trabalho.