Duda Mendonça será homenageado em evento em Salvador | A TARDE

Nesta quarta-feira (22), a Associação Brasileira de Agências de Publicidade – Bahia (ABAP-BA) irá celebrar 45 anos de existência com um evento para convidados e grandes nomes da publicidade baiana no Restaurante Amado, em Salvador. Na ocasião, a entidade vai homenagear Duda Mendonça ao nomear um troféu que homenageará as agências associadas, com o nome do publicitário baiano que morreu em 2021.

“Duda Mendonça foi muito importante para todos nós publicitários, não só os baianos, ele teve influência em todo o Brasil e no mundo. Nós entramos em contato com a família dele para contar sobre a homenagem e eles nos receberam de braços abertos. O nome de Duda merece continuar reverberando ano após ano”, conta Americo Neto, presidente da ABAP-BA.

Alexandre Mendonça, filho do homenageado, conta que o pai já recebeu reconhecimentos em vários lugares do Brasil e do mundo, e que receber uma homenagem da terra de onde nasceu é emocionante. “É certamente muito especial para nós, família, onde todos somos baianos, enfim. É muito emocionante para a gente, ver o nome de meu pai e perceber que ele continua lembrado. E ainda, de uma certa forma, ainda com a sua influência, com a sua marca registrada”, declarou.

O Troféu Duda Mendonça é uma criação de Elano Passos, artista plástico baiano que já teve seu trabalho em capas de álbuns e singles de Saulo e Luiz Caldas, e faz referência à criatividade e a ideia. “O troféu mantém vivo o ecossistema entre empresas e clientes sempre valorizando, motivando e provocando todos os envolvidos, além da importância singular em promover o encontro especial entre as pessoas que fazem acontecer”, afirma o artista.

