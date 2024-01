“É produzir um programa para a audiência”, diz Ildázio Jr | A TARDE

O ano de 2020 contribuiu para um boom na produção de podcasts ao redor do mundo, a pandemia fez com que pessoas começassem a produzir conteúdo para ser consumido a qualquer momento. Assim, com tantas ofertas disponíveis nas plataformas digitais, é cada vez mais difícil se destacar no mercado e garantir um espaço para seu produto. Diante disso, a partir desta quinta-feira (28), iniciamos uma série de entrevistas com figuras envolvidas neste segmento, que vão descortinar os detalhes desse feito. Em conversa com o Anota Bahia, o comunicador Ildázio Tavares Jr., apresentador do programa A Tarde Talks, nos conta sobre os desafios de realizar o produto.



De acordo com Ildázio, a ideia inicial do Grupo A Tarde, era de desenvolver um podcast nos moldes tradicionais. Contudo, o comunicador propôs uma versão mais desconstruída, devido a grande oferta do produto no mercado. “A pandemia transformou todo mundo em apresentador e de repente sabiam de tudo, entendiam de tudo. Como um dia disse o filólogo Umberto Eco ‘O drama da internet é que ela promoveu o idiota da aldeia a portador da verdade’. Então eu preferi fazer um Talk Show”, explica. Com isso, o apresentador revela que o grupo construiu um produto baseados em pesquisas com referências que iam desde Marília Gabriela a Marcelo Taz. Tudo isso para que fosse um audiovisual diferente no meio de tantos. “Um Talk Show, onde a gente bate-papo com a pessoa sobre os assuntos que acontecem na vida dela, sobre o que está acontecendo, mas de uma maneira muito mais capaz, inteligente, preparada e profissional do que o que acontece no mercado”, declara o comunicador.

Vários fatores fazem um podcast despontar e ganhar seu espaço. Dentre eles, Ildázio cita a capacidade técnica que quem comanda o programa, os recursos técnicos de imagem, câmeras, som e um estúdio bem feito. Porém, para o apresentador o mais importante é o conteúdo e a estética. Ainda no tópico, diz que muitos podcasts possuem números expressivos, fazem sucesso, geram trânsito, mas não trazem conteúdo. “Você vê o podcast X, que tinha milhões, mas o cara só falava besteira”, opina.

Além disso, conta que uma das estratégias para se manter no mercado é ter números e inteligência de rede. Através disso, é possível analisar o que deu certo ou errado, e no que pode se investir mais. Portanto, Ildázio revela que com as informações das primeiras temporadas, o grupo entendeu que o formato do programa, para a terceira temporada, deve ser ao vivo, por trazer mais audiência. Por fim, o apresentador ressalta que para se produzir um programa tem que ter técnica, plástica, estética e direção. “A gente fala desde assuntos e pessoas importantes. É produzir um programa para a audiência, essa é a ideia. Principalmente a farinha no saco do conteúdo e saber entrevistar as pessoas”, finaliza.