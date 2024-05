Emanuelle Araújo gravou clipe com direção de Nanda Costa em Salvador | A TARDE

Nesta semana, a atriz e cantora baiana, Emanuelle Araújo, gravou o clipe do primeiro single de seu novo álbum solo, que chega nas plataformas digitais em junho.

Com direção de Magali Moraes e Nanda Costa, as cenas tem o Rio Vermelho, em Salvador, como locação, passando até pelo restaurante La Taperia, na Rua da Paciência. A direção de fotografia ficou com Maria Mango.

“Esse meu novo trabalho musical, produzido pelo meu parceiro Kassin, reverencia a Bahia e todas as minhas origens musicais".

"No clipe colorimos esse som com imagens de locais e pessoas emblemáticas na minha trajetória, misturada a toda contemporaneidade dos meus últimos anos de carreira. Nanda e Magali arrasaram na composição desse universo que desenha este som e toda a minha identidade musical”, detalha Emanuelle.

