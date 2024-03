Empresárias baianas falam sobre desafios de liderar agências regionais | A TARDE

Um dos veículos mais respeitados do mercado de comunicação do Brasil, o Meio e Mensagem possui a coluna Women to Watch, onde apresenta mulheres referência no segmento, e as empresárias baianas Denise Garrido e Quércia Andrade, fundadoras da Atenas, estiveram presentes em uma reportagem realizada por Lidia Capitani, onde várias lideranças da área comentam sobre os desafios enfrentados por possuírem agências fora do eixo Rio-São Paulo.

Com atuação na capital baiana, além de São Paulo e Rio de Janeiro, as gestoras mencionaram a diferença encontrada no volume de atividades das marcas em várias partes do Brasil, impactando no aspecto financeiro do setor de comunicação. “É comum vermos marcas destinando uma parcela menor para ativações no Nordeste, justificando isso pela suposta menor visibilidade. Entretanto, essa percepção precisa ser desafiada”, citou Denise, CEO da Atenas.

O preconceito acerca de suas origens também foi uma problemática, durante o processo de expansão do grupo de marketing para a capital paulista. “As pessoas questionavam: “Quem é essa agência da Bahia vindo pra cá?””, lembra Denise. Quércia, vice-presidente da Atenas, menciona os obstáculos apresentados por questões de gênero: “Enfrentamos desafios diários, especialmente por sermos mulheres em uma sociedade patriarcal. Além disso, por virmos do Nordeste, há uma resistência associada à nossa origem regional. No entanto, esses desafios se transformaram em impulsionadores para demonstrarmos nossa competência”. O corpo diretivo da agência baiana é predominantemente formado por mulheres

Apesar das dificuldades encontradas, por serem mulheres nordestinas, a agência comandada por Denise e Quércia segue em ótimo ritmo, com destaque para a capacidade de se moldar em diversos cenários, por conta do modelo de flexibilidade adotado pelo grupo. A reportagem também entrevistou outras mulheres presentes no mercado fora do eixo Rio-São Paulo e a qualidade de vida e o iminente crescimento no mercado regional são outros pontos de observação para a ascensão da comunicação, principalmente na região Nordeste.