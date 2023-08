Empresárias baianas vão inaugurar a co-branding N5, no Horto Florestal

Salvador ganhou sua primeira co-branding, a N5, desenvolvida por um time de cinco empresárias, que tem como proposta abrigar no mesmo espaço marcas consolidadas de segmentos diversos como decoração e design, objetos de arte, vestuário e acessórios de moda, como bolsas e bijuterias finas. A inauguração oficial vai reunir convidados na próxima terça-feira (25), a partir das 16h, no Horto Florestal.

Localizada no H. Mall, a mega store foi criada por ngela Freitas (moda), Conceição Queiroz (mobiliário), Eva Pena Cal (arte e objetos) e a dupla Denise Berto e Luciana Mastique (acessórios). No espaço de dois pavimentos, projetado pela arquiteta Ana Paula Magalhães, as peças foram expostas de forma equilibrada para que o cliente possa visualizar todo o catálogo que a loja oferece.

“As peças do universo fashion foram cuidadosamente escolhidas para compor o mix da N5 de forma que dialogassem com os produtos de outros segmentos”, nos disse ngela Freitas, que comanda a APPA Brands, multimarcas de moda feminina e masculina, que divide o espaço com a Pena Cal Objetos, Con Casa e Lince.