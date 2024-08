Encontro de Artes na capital baiana apresentará peça de grande sucesso

Sarah Leal

Protagonizado por Rafaela Azevedo, o número “King Kong Fran” desembarca pela primeira vez em Salvador, no último dia da 16ª edição do IC Encontro de Artes. O evento acontecerá entre os dias 21 e 24 de agosto e terá outras apresentações em vários pontos da cidade e a peça estará presente no Teatro Sesc Senac Pelourinho.

Com o objetivo de trazer uma reflexão sobre pautas relevantes na sociedade, como machismo, assédio e outras formas de violência, o espetáculo utiliza uma mistura de linguagens oriundas do circo e do teatro. “King Kong Fran” foi presença frequente em nomeações de diversos prêmios nacionais do setor cultural.

A diretora musical da peça, a artista carioca Letrux, também irá se apresentar nesta edição do IC Encontro de Artes, no dia 24 de agosto, no Largo Tereza Batista. A cantora apresentará a sua turnê “Letrux como mulher girafa” e encerrará a programação do festival. A agenda completa e venda de ingressos para o evento poderão ser encontrados em seu site oficial.