Escritor baiano assina roteiro de comercial para shopping em Roraima

Edgard Abbehusen - Foto: Catherine Avilés

O escritor baiano Edgard Abbehusen ampliou sua atuação no mercado criativo ao assumir o roteiro do comercial em homenagem aos 10 anos do Pátio Roraima Shopping, em Boa Vista. Conhecido por suas obras literárias, Abbehusen escreveu o texto que conduz o vídeo comemorativo, reforçando sua versatilidade como roteirista e copywriter. Com essa incursão no audiovisual, ele continua consolidando seu nome tanto na literatura quanto em outras áreas da comunicação e publicidade.

O autor, que já conquistou o público com suas narrativas sensíveis e bem estruturadas, tem novos projetos previstos para dezembro. Entre eles, o lançamento de seu próximo livro de crônicas, “É pra frente que se ama”, e de uma trilogia infantil que aborda temas como educação ambiental, criatividade e inteligência emocional.