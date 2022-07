Festa de Réveillon promete agitar Barra Grande

O tempo passa e cada vez mais se aproxima o Réveillon, um dos momentos mais esperados do ano. Para superar as expectativas, a Diva Entretenimento, em parceria com o Grupo Tulum Beach Club, revelou o destino da festa que irá celebrar o novo.

Em um cenário paradisíaco, requisitado por turistas de todo o mundo, o evento acontecerá em Barra Grande, santuário ecológico localizado na Península de Maraú.

Nomeado Réveillon Mayrahu 2023, o festejo promete ser especial. Isso porque, ao todo, serão quatro dias entre o rio e o mar no sítio Carapitangui. Os detalhes do evento, como o line-up, ainda não foram divulgados. Contudo, as vendas antecipadas foram abertas nesta quinta-feira, 21.